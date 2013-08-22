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Пираты и королевский флот: Когда стартапу стоит продаваться «стратегу»
Облако знаний
Пираты и королевский флот: Когда стартапу стоит продаваться «стратегу»Леонид Бершидский проанализировал сделки, когда стартапы продавались крупным игрокам, и пришёл к выводу, что не всегда стоит упираться, как Snapchat, и строить компанию мечты.
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Пираты и королевский флот: Когда стартапу стоит продаваться «стратегу»
Облако знаний

Пираты и королевский флот: Когда стартапу стоит продаваться «стратегу» Леонид Бершидский проанализировал сделки, когда стартапы продавались крупным игрокам, и пришёл к выводу, что не всегда стоит упираться, как Snapchat, и строить компанию мечты.

С первого взгляда: Где знакомятся бизнес-партнёры
Менеджмент
С первого взгляда: Где знакомятся бизнес-партнёрыHopes & Fears собрал 5 историй про то, как неожиданные знакомства становятся началом нового бизнеса.
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С первого взгляда: Где знакомятся бизнес-партнёры
Менеджмент

С первого взгляда: Где знакомятся бизнес-партнёры Hopes & Fears собрал 5 историй про то, как неожиданные знакомства становятся началом нового бизнеса.