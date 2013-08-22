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Новости

В топе самых продаваемых в России автомобилей сменился лидер

По сравнению с прошлым годом продажи новых авто увеличились почти на треть

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Новости

В топе самых продаваемых в России автомобилей сменился лидер По сравнению с прошлым годом продажи новых авто увеличились почти на треть

Новости

Отказ Microsoft от Paint, приложение Le VPN для Android и графический онлайн-редактор Crello

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Отказ Microsoft от Paint, приложение Le VPN для Android и графический онлайн-редактор Crello Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Business Geek: Потанин об Олимпиаде, Цукерберг о будущем Facebook и другие хиты недели
Облако знаний
Business Geek: Потанин об Олимпиаде, Цукерберг о будущем Facebook и другие хиты неделиИз Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
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Business Geek: Потанин об Олимпиаде, Цукерберг о будущем Facebook и другие хиты недели
Облако знаний

Business Geek: Потанин об Олимпиаде, Цукерберг о будущем Facebook и другие хиты недели Из Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.

Новости

Автоконцерн Hyundai потерял $39 млн за день из-за протеста рабочих

Сотрудники требуют повышения заработной платы, предоставления социальных выплат, а также участия в распределении 30-процентной чистой годовой выручки компании

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Новости

Автоконцерн Hyundai потерял $39 млн за день из-за протеста рабочих Сотрудники требуют повышения заработной платы, предоставления социальных выплат, а также участия в распределении 30-процентной чистой годовой выручки компании