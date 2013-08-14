Ситуация
В России появится система защиты от хакеров ГосСОПКА
Первым свой сегмент системы запустит Минэкономразвития
Ситуация
В России появится система защиты от хакеров ГосСОПКА Первым свой сегмент системы запустит Минэкономразвития
Новости
В России появится новый вид войск для борьбы с киберугрозами
В фонде уже намечены кандидаты на работу в киберкомандовании, а также выработана общая концепция его дальнейшего развития
Новости
В России появится новый вид войск для борьбы с киберугрозами В фонде уже намечены кандидаты на работу в киберкомандовании, а также выработана общая концепция его дальнейшего развития
Новости
Северная Корея обзавелась армией из троллей и хакеров
Всего в интернет-войне с Южной Кореей участвует примерно 30 000 человек
Новости