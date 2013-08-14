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Ситуация

В России появится система защиты от хакеров ГосСОПКА

Первым свой сегмент системы запустит Минэкономразвития

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Ситуация

В России появится система защиты от хакеров ГосСОПКА Первым свой сегмент системы запустит Минэкономразвития

Новости

В России появится новый вид войск для борьбы с киберугрозами

В фонде уже намечены кандидаты на работу в киберкомандовании, а также выработана общая концепция его дальнейшего развития

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Новости

В России появится новый вид войск для борьбы с киберугрозами В фонде уже намечены кандидаты на работу в киберкомандовании, а также выработана общая концепция его дальнейшего развития

Новости

Северная Корея обзавелась армией из троллей и хакеров

Всего в интернет-войне с Южной Кореей участвует примерно 30 000 человек

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Новости

Северная Корея обзавелась армией из троллей и хакеров Всего в интернет-войне с Южной Кореей участвует примерно 30 000 человек