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«Нелюбовь» Звягинцева получила премию «Сезар» за лучший иностранный фильм
Картина обошла американские «Ла-Ла Ленд» и «Дюнкерк», а также шведский «Квадрат»
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«Нелюбовь» Звягинцева получила премию «Сезар» за лучший иностранный фильм Картина обошла американские «Ла-Ла Ленд» и «Дюнкерк», а также шведский «Квадрат»
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«Нелюбовь» Звягинцева номинировали на «Оскар»
Больше всего номинаций получила «Форма воды» Гильермо дель Торо
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«Нелюбовь» Звягинцева номинировали на «Оскар» Больше всего номинаций получила «Форма воды» Гильермо дель Торо
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«Нелюбовь» Звягинцева номинировали на «Золотой глобус»
Картина поборется за приз среди фильмов на иностранном языке
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