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В кинотеатре «Октябрь» бесплатно покажут фильмы — лауреаты «Кинотавра»
Фестиваль откроют режиссер Кирилл Серебренников и президент фестиваля Александр Роднянский
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В кинотеатре «Октябрь» бесплатно покажут фильмы — лауреаты «Кинотавра» Фестиваль откроют режиссер Кирилл Серебренников и президент фестиваля Александр Роднянский
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В «Октябре» пройдет юбилейная «Ночь пожирателей рекламы»
Шестичасовой показ рекламных роликов состоится 28 апреля
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В «Октябре» пройдет юбилейная «Ночь пожирателей рекламы» Шестичасовой показ рекламных роликов состоится 28 апреля
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Семь человек задержаны на премьерном показе «Матильды»
Все задержанные — активисты православной организации «Сорок сороков»
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