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Новости

В кинотеатре «Октябрь» бесплатно покажут фильмы — лауреаты «Кинотавра»

Фестиваль откроют режиссер Кирилл Серебренников и президент фестиваля Александр Роднянский

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Новости

В кинотеатре «Октябрь» бесплатно покажут фильмы — лауреаты «Кинотавра» Фестиваль откроют режиссер Кирилл Серебренников и президент фестиваля Александр Роднянский

Новости

В «Октябре» пройдет юбилейная «Ночь пожирателей рекламы»

Шестичасовой показ рекламных роликов состоится 28 апреля

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Новости

В «Октябре» пройдет юбилейная «Ночь пожирателей рекламы» Шестичасовой показ рекламных роликов состоится 28 апреля

Новости

Семь человек задержаны на премьерном показе «Матильды»

Все задержанные — активисты православной организации «Сорок сороков»

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Новости

Семь человек задержаны на премьерном показе «Матильды» Все задержанные — активисты православной организации «Сорок сороков»