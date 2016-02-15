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Как бюро SVESMI предлагает переделать московские кинотеатры
Архитектура

Как бюро SVESMI предлагает переделать московские кинотеатрыThe Village выяснил у сооснователя студии, зачем помещать рынок в памятник советского модернизма

Архитектура

Как бюро SVESMI предлагает переделать московские кинотеатры The Village выяснил у сооснователя студии, зачем помещать рынок в памятник советского модернизма