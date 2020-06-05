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Кирилл Бледный — об обвинениях в гомофобии, попсовости «Пошлой Молли» и ностальгии по нулевым
Кирилл Бледный — об обвинениях в гомофобии, попсовости «Пошлой Молли» и ностальгии по нулевым «В идеальном мире я выступаю на сцене, а в жизни меня никто не узнает»
Кирилл Бледный — об обвинениях в гомофобии, попсовости «Пошлой Молли» и ностальгии по нулевым

Кирилл Бледный — об обвинениях в гомофобии, попсовости «Пошлой Молли» и ностальгии по нулевым
«В идеальном мире я выступаю на сцене, а в жизни меня никто не узнает»