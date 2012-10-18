Дом
Приёмы оформления квартир, надоевшие самим дизайнерамThe Village спросил у дизайнеров, какие решения в интерьерах уже неактуальны, и попросил предложить альтернативу
Дом
Приёмы оформления квартир, надоевшие самим дизайнерам The Village спросил у дизайнеров, какие решения в интерьерах уже неактуальны, и попросил предложить альтернативу
Интерьер недели
Избранное: 9 офисов в индустриальном стиле The Village собрал девять офисных пространств с нетипичным зонированием и элементами индустриального стиля.
Интерьер недели
Избранное: 9 офисов в индустриальном стиле The Village собрал девять офисных пространств с нетипичным зонированием и элементами индустриального стиля.
Квартира недели
Квартира недели (Петербург)Квартира на Петроградской стороне с кирпичной кладкой, терракотовым камином и кроватью-чердаком.
Квартира недели