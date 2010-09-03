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Аотеароа-длинное белое облако. Летим в Новую Зеландию! Ну что тут сказать?)))

Аотеароа-длинное белое облако. Летим в Новую Зеландию!
Ну что тут сказать?)))