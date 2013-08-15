МЧС приступило к дегазации трех мусорных полигонов в Подмосковье
Ситуацию контролируют в Волоколамске, Клину и Балашихе
МЧС приступило к дегазации трех мусорных полигонов в Подмосковье Ситуацию контролируют в Волоколамске, Клину и Балашихе
Мусорный бунт: За что Москве должно быть стыдноКак столица атакует область отходами и когда это закончится
Мусорный бунт: За что Москве должно быть стыдно Как столица атакует область отходами и когда это закончится
Как и из чего варят безалкогольное пивоThe Village съездил на завод компании «САН ИнБев» в Клину и узнал, что происходит на пивоварне
Как и из чего варят безалкогольное пиво The Village съездил на завод компании «САН ИнБев» в Клину и узнал, что происходит на пивоварне
Между Москвой и Тверью запустили скоростной поезд «Ласточка»
Теперь из города в город можно добраться за полтора часа
Между Москвой и Тверью запустили скоростной поезд «Ласточка» Теперь из города в город можно добраться за полтора часа
Маршрут на выходные: Москва — Солнечногорск — Клин The Village продолжает серию о том, как провести выходные вне города. В очередном выпуске — усадьбы писателей и учёных, заброшенный киногород и музей ёлочных игрушек на Ленинградском направлении.