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МЧС приступило к дегазации трех мусорных полигонов в Подмосковье

Ситуацию контролируют в Волоколамске, Клину и Балашихе

МЧС приступило к дегазации трех мусорных полигонов в Подмосковье
Ситуацию контролируют в Волоколамске, Клину и Балашихе

Мусорный бунт: За что Москве должно быть стыдно

Мусорный бунт: За что Москве должно быть стыдноКак столица атакует область отходами и когда это закончится

Мусорный бунт: За что Москве должно быть стыдно

Мусорный бунт: За что Москве должно быть стыдно
Как столица атакует область отходами и когда это закончится

Как и из чего варят безалкогольное пиво

Как и из чего варят безалкогольное пивоThe Village съездил на завод компании «САН ИнБев» в Клину и узнал, что происходит на пивоварне

Как и из чего варят безалкогольное пиво

Как и из чего варят безалкогольное пиво
The Village съездил на завод компании «САН ИнБев» в Клину и узнал, что происходит на пивоварне

Между Москвой и Тверью запустили скоростной поезд «Ласточка»

Теперь из города в город можно добраться за полтора часа

Между Москвой и Тверью запустили скоростной поезд «Ласточка»
Теперь из города в город можно добраться за полтора часа

Маршрут на выходные: Москва — Солнечногорск — Клин
Маршрут на выходные: Москва — Солнечногорск — Клин The Village продолжает серию о том, как провести выходные вне города. В очередном выпуске — усадьбы писателей и учёных, заброшенный киногород и музей ёлочных игрушек на Ленинградском направлении.
Маршрут на выходные: Москва — Солнечногорск — Клин

Маршрут на выходные: Москва — Солнечногорск — Клин
The Village продолжает серию о том, как провести выходные вне города. В очередном выпуске — усадьбы писателей и учёных, заброшенный киногород и музей ёлочных игрушек на Ленинградском направлении.