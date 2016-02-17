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Самый дорогой производитель марихуаны, клонирование обезьян и суды из-за Grumpy Cat
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новости
Самый дорогой производитель марихуаны, клонирование обезьян и суды из-за Grumpy Cat Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Что нового
Молекулярный биолог Константин Северинов — о редактировании геновThe Village попытался разобраться, научатся ли учёные лечить генетические заболевания, можно ли «заказать» ребёнка с определёнными качествами и действительно ли клонирование бесполезно
Что нового