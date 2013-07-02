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Новый флагман Samsung, чехлы от Tesla Motors и автобус на автопилоте
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новости
Новый флагман Samsung, чехлы от Tesla Motors и автобус на автопилоте Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Менеджмент
Холодный расчёт: Стоит ли доверять сервисам онлайн-бухгалтерииАнастасия Дёмина, сооснователь Future Biotech и автор методики Getting Shit Done, разбирается в том, какие сервисы онлайн-бухгалтерии существуют на рынке и стоит ли ими заменять бухгалтера.
Менеджмент
Холодный расчёт: Стоит ли доверять сервисам онлайн-бухгалтерии Анастасия Дёмина, сооснователь Future Biotech и автор методики Getting Shit Done, разбирается в том, какие сервисы онлайн-бухгалтерии существуют на рынке и стоит ли ими заменять бухгалтера.
Новости
Банк24.ру запустил сервис для предпринимателей «Кнопка»
Он заменит собой банковский сервис, бухгалтера, секретаря и правового консультанта разом
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