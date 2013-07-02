Холодный расчёт: Стоит ли доверять сервисам онлайн-бухгалтерии Анастасия Дёмина, сооснователь Future Biotech и автор методики Getting Shit Done, разбирается в том, какие сервисы онлайн-бухгалтерии существуют на рынке и стоит ли ими заменять бухгалтера.