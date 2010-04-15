Как отказаться от кофе и кому это нужно? Кофеиновая зависимость — это болезнь, но избавиться от нее легче, чем бросить курить
Как отказаться от кофе и кому это нужно? Кофеиновая зависимость — это болезнь, но избавиться от нее легче, чем бросить курить
Как четыре чашки кофе в день помогают здоровью
Кофеин в таких дозах полезен для сердца и предотвращает сахарный диабет
Как четыре чашки кофе в день помогают здоровью Кофеин в таких дозах полезен для сердца и предотвращает сахарный диабет
Правда ли, что в чашке чая столько же кофеина, сколько в чашке кофе? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Правда ли, что в чашке чая столько же кофеина, сколько в чашке кофе? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Сколько кофе нужно выпить, чтобы точно не заснуть? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Сколько кофе нужно выпить, чтобы точно не заснуть? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Brew-бар в «Кофеине» на Сретенском бульваре
Кемекс, харио, V60 и аэропресс — всё по 195 рублей в brew-баре «Кофеина»
Brew-бар в «Кофеине» на Сретенском бульваре Кемекс, харио, V60 и аэропресс — всё по 195 рублей в brew-баре «Кофеина»
Принципы Евгения Когана («Хлеб и молоко», «Кофеин») Основатель и владелец двух компаний рассказал H&F о том, как работал со Starbucks и что он готов стерпеть ради улучшения облика Москвы.
Принципы Евгения Когана («Хлеб и молоко», «Кофеин») Основатель и владелец двух компаний рассказал H&F о том, как работал со Starbucks и что он готов стерпеть ради улучшения облика Москвы.
Евгений Коган («Кофеин»): Как компании подготовиться к экономическому кризису Основатель сети кофеен «Кофеин» Евгений Коган рассказал H&F о предчувствии экономического кризиса и о том, какие возможности этот кризис открывает.
Евгений Коган («Кофеин»): Как компании подготовиться к экономическому кризису Основатель сети кофеен «Кофеин» Евгений Коган рассказал H&F о предчувствии экономического кризиса и о том, какие возможности этот кризис открывает.
«Кофеин» поменял фирменный стиль Сеть кофеен кардинально изменила дизайн.
Интерьер недели (Москва): «Кофеин» Офис сети «Кофеин» с тренинг-центром для бариста и террасой на крыше.
Интерьер недели (Москва): «Кофеин» Офис сети «Кофеин» с тренинг-центром для бариста и террасой на крыше.
Евгений Коган («Кофеин»): 5 советов по управлению пространством кафе Евгений Коган полюбил ходить в свои заведения только спустя три года после того, как открыл первую кофейню, всё это время он искал формулу идеального кафе. Своими открытиями он делится с H&F.
Евгений Коган («Кофеин»): 5 советов по управлению пространством кафе Евгений Коган полюбил ходить в свои заведения только спустя три года после того, как открыл первую кофейню, всё это время он искал формулу идеального кафе. Своими открытиями он делится с H&F.
Пока ты спал: Ранние завтраки в Москве Где сытно поесть, если в 9:00 уже нужно быть в офисе? The Village собрал ранние завтраки Москвы и познакомился с меню.
Пока ты спал: Ранние завтраки в Москве Где сытно поесть, если в 9:00 уже нужно быть в офисе? The Village собрал ранние завтраки Москвы и познакомился с меню.
Новости ресторанов: Первый Pinkberry в центре, «Жан-Жак» в парке, киоск «Солянки» в парке Горького Десерты I Love Cake в «Кофеине», первый Pinkberry в центре, «Жан-Жак» в Бауманском саду и на «Китай-городе», киоск S-11 в парке Горького и другие новости московских ресторанов.
Новости ресторанов: Первый Pinkberry в центре, «Жан-Жак» в парке, киоск «Солянки» в парке Горького Десерты I Love Cake в «Кофеине», первый Pinkberry в центре, «Жан-Жак» в Бауманском саду и на «Китай-городе», киоск S-11 в парке Горького и другие новости московских ресторанов.
В «Кофеине» выбирают президента Сеть кофеен «Кофеин» предлагает проголосовать за одного из пяти официальных кандидатов в президенты, а также выпить чашку латте с его изображением на молочной пенке.
В «Кофеине» выбирают президента Сеть кофеен «Кофеин» предлагает проголосовать за одного из пяти официальных кандидатов в президенты, а также выпить чашку латте с его изображением на молочной пенке.
Сладкий Санта: Имбирные человечки и другие новогодние десерты навынос The Village выяснил, где в Москве на новогодних каникулах можно купить навынос новогодние капкейки, кексы и маффины, варенье и имбирное печенье в форме человечков, ёлок, снежинок, оленей и так далее.
Сладкий Санта: Имбирные человечки и другие новогодние десерты навынос The Village выяснил, где в Москве на новогодних каникулах можно купить навынос новогодние капкейки, кексы и маффины, варенье и имбирное печенье в форме человечков, ёлок, снежинок, оленей и так далее.
Прохладительные напитки: 10 видов холодного кофе «Бамбл», кофе по-тайски, клубнично-шоколадный фраппе, персиковый и мятный латте, шоколадный капучино и белый мокачино — The Village выяснил, где в Москве готовят навынос холодный кофе.
Прохладительные напитки: 10 видов холодного кофе «Бамбл», кофе по-тайски, клубнично-шоколадный фраппе, персиковый и мятный латте, шоколадный капучино и белый мокачино — The Village выяснил, где в Москве готовят навынос холодный кофе.
Еда на Пикнике «Афиши»: сэндвичи Foodster, пироги «Это моя булочка» и бургеры от «Даров природы» The Village прошелся по всем фуд-кортам Пикника «Афиши», посмотрел, что готовили на выездных точках кафе и ресторанов и нашел несколько новых проектов в гастрономическом бизнесе.
Еда на Пикнике «Афиши»: сэндвичи Foodster, пироги «Это моя булочка» и бургеры от «Даров природы» The Village прошелся по всем фуд-кортам Пикника «Афиши», посмотрел, что готовили на выездных точках кафе и ресторанов и нашел несколько новых проектов в гастрономическом бизнесе.
Составные части: Cэндвич с сёмгой сурими из «Кофеина» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В четвертом выпуске — сэндвич с сёмгой сурими из «Кофеина».
Составные части: Cэндвич с сёмгой сурими из «Кофеина» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В четвертом выпуске — сэндвич с сёмгой сурими из «Кофеина».
Любой напиток в «Кофеине» за 50 рублей Во всех «Кофеинах» 11 октября любой напиток можно получить за 50 рублей. Для этого нужно сказать «Я хочу лучший кофе в городе»
Любой напиток в «Кофеине» за 50 рублей Во всех «Кофеинах» 11 октября любой напиток можно получить за 50 рублей. Для этого нужно сказать «Я хочу лучший кофе в городе»
Кофе с Викой Газинской The Village пригласил дизайнера Вику Газинскую, известную своей любовью к хорошему кофе, составить гид по лучшему капучино и эспрессо в Москве.