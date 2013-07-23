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Интерьер недели (Москва): «Кофеин»
Интерьер недели (Москва): «Кофеин» Офис сети «Кофеин» с тренинг-центром для бариста и террасой на крыше.
Интерьер недели (Москва): «Кофеин»

Интерьер недели (Москва): «Кофеин»
Офис сети «Кофеин» с тренинг-центром для бариста и террасой на крыше.