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Рецепты шефов
Рецепты шефов: Говядина в зелёном карри
Шеф-повар ресторана тайской кухни The Thai Kitchen при отеле Park Hyatt Dubai Супаттра Бунсранг рассказала, как приготовить говядину в зелёном карри.
Рецепты шефов
Рецепты шефов: Говядина в зелёном карри
Шеф-повар ресторана тайской кухни The Thai Kitchen при отеле Park Hyatt Dubai Супаттра Бунсранг рассказала, как приготовить говядину в зелёном карри.
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