Second Friend Store переехал на Кутузовский проспект
Магазин занял лофт площадью 250 квадратных метров рядом с метро «Киевская»
Second Friend Store переехал на Кутузовский проспект Магазин занял лофт площадью 250 квадратных метров рядом с метро «Киевская»
18 комиссионных магазинов Москвы Семь букинистических магазинов, пять мебельных комиссионных и шесть комиссионных одежды
18 комиссионных магазинов Москвы Семь букинистических магазинов, пять мебельных комиссионных и шесть комиссионных одежды
Глубокоуважаемый шкаф: мебельные комиссионные магазины В продолжение темы комиссионных магазинов The Village подготовил обзор мебельных комиссионок
Глубокоуважаемый шкаф: мебельные комиссионные магазины В продолжение темы комиссионных магазинов The Village подготовил обзор мебельных комиссионок
Комиссионный фотоподвал Казалось бы, уже практически невозможно отыскать такие фотографические атрефакты как реле времени, кюветы, кинокамеры советского периода, резаки для бумаги, осветители, экспонометры и крышечки к фотоаппаратам типа «Зенит», но все это непонятным образом продается в фотокомиссионном магазине и не где-нибудь там, а в самом центре города, на Невском проспекте.