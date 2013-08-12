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Я живу в доме-коммуне на улице Орджоникидзе

Я живу в доме-коммуне на улице ОрджоникидзеThe Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга

Я живу в доме-коммуне на улице Орджоникидзе

Я живу в доме-коммуне на улице Орджоникидзе
The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга

Юные любители СССР

Юные любители СССРThe Village встретился с ребятами, которые никогда не жили в СССР, но имеют о нём самые радужные представления

Юные любители СССР

Юные любители СССР
The Village встретился с ребятами, которые никогда не жили в СССР, но имеют о нём самые радужные представления

Муниципальный депутат просит защитить панно «Мы строим коммунизм»

Местные власти пытаются спасти от уничтожения историческое панно на Полянке.

Муниципальный депутат просит защитить панно «Мы строим коммунизм»
Местные власти пытаются спасти от уничтожения историческое панно на Полянке.