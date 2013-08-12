Я живу в доме-коммуне на улице ОрджоникидзеThe Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга
Я живу в доме-коммуне на улице Орджоникидзе The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга
Юные любители СССРThe Village встретился с ребятами, которые никогда не жили в СССР, но имеют о нём самые радужные представления
Юные любители СССР The Village встретился с ребятами, которые никогда не жили в СССР, но имеют о нём самые радужные представления
Муниципальный депутат просит защитить панно «Мы строим коммунизм»
Местные власти пытаются спасти от уничтожения историческое панно на Полянке.