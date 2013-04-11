Развитие Playboy, новые iMac и лучшие CEO
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Развитие Playboy, новые iMac и лучшие CEO Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Lenovo планирует выпускать компьютеры с российским процессором
Компания уже ведёт переговоры с их производителем
Lenovo планирует выпускать компьютеры с российским процессором Компания уже ведёт переговоры с их производителем
Cмарт-одежда от Google, выход Windows 10 и охота на учёных в Uber
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Cмарт-одежда от Google, выход Windows 10 и охота на учёных в Uber Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Социальная сеть Apple, видеосервис Spotify и IPO Fitbit
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Социальная сеть Apple, видеосервис Spotify и IPO Fitbit Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Apple отчиталась о рекордной в истории бизнеса квартальной прибыли
Предыдущий рекорд принадлежит нефтяному гиганту ExxonMobil
Apple отчиталась о рекордной в истории бизнеса квартальной прибыли Предыдущий рекорд принадлежит нефтяному гиганту ExxonMobil
Apple представила новые iPad и iMac
Новые планшеты корпорации появятся в продаже в России до конца октября
Apple представила новые iPad и iMac Новые планшеты корпорации появятся в продаже в России до конца октября
Apple судится с российской таможней из-за пошлин на iMac
Из-за того, что таможенники отнесли моноблок к другой категории, компании теперь придётся платить пошлину в размере 6% от таможенной стоимости товара
Apple судится с российской таможней из-за пошлин на iMac Из-за того, что таможенники отнесли моноблок к другой категории, компании теперь придётся платить пошлину в размере 6% от таможенной стоимости товара
Цифра дня: $2,3 млрд заплатит Lenovo за серверный бизнес IBM
Примечательно, что в 2005 году компании уже провели аналогичную сделку относительно подразделения IBM по производству персональных компьютеров
Цифра дня: $2,3 млрд заплатит Lenovo за серверный бизнес IBM Примечательно, что в 2005 году компании уже провели аналогичную сделку относительно подразделения IBM по производству персональных компьютеров
Милонов призвал чиновников отказаться от операционной системы Windows
Вместо неё депутат предлагает воспользоваться отечественной операционной системой, которую, по его мнению, уже давно пора разработать в «Сколково»
Милонов призвал чиновников отказаться от операционной системы Windows Вместо неё депутат предлагает воспользоваться отечественной операционной системой, которую, по его мнению, уже давно пора разработать в «Сколково»
Магазин выплатит 83 000 рублей за попытку выдать неисправность нетбука за сбой в «Косынке»
При этом сам компьютер обошёлся покупательнице чуть более чем в 11 500 рублей