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Новости

Развитие Playboy, новые iMac и лучшие CEO

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Развитие Playboy, новые iMac и лучшие CEO Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Lenovo планирует выпускать компьютеры с российским процессором

Компания уже ведёт переговоры с их производителем

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Новости

Lenovo планирует выпускать компьютеры с российским процессором Компания уже ведёт переговоры с их производителем

Новости

Cмарт-одежда от Google, выход Windows 10 и охота на учёных в Uber

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Cмарт-одежда от Google, выход Windows 10 и охота на учёных в Uber Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Социальная сеть Apple, видеосервис Spotify и IPO Fitbit

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Социальная сеть Apple, видеосервис Spotify и IPO Fitbit Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Apple отчиталась о рекордной в истории бизнеса квартальной прибыли

Предыдущий рекорд принадлежит нефтяному гиганту ExxonMobil

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Новости

Apple отчиталась о рекордной в истории бизнеса квартальной прибыли Предыдущий рекорд принадлежит нефтяному гиганту ExxonMobil

Новости

Apple представила новые iPad и iMac

Новые планшеты корпорации появятся в продаже в России до конца октября

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Новости

Apple представила новые iPad и iMac Новые планшеты корпорации появятся в продаже в России до конца октября

Новости

Apple судится с российской таможней из-за пошлин на iMac

Из-за того, что таможенники отнесли моноблок к другой категории, компании теперь придётся платить пошлину в размере 6% от таможенной стоимости товара

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Новости

Apple судится с российской таможней из-за пошлин на iMac Из-за того, что таможенники отнесли моноблок к другой категории, компании теперь придётся платить пошлину в размере 6% от таможенной стоимости товара

Новости

Цифра дня: $2,3 млрд заплатит Lenovo за серверный бизнес IBM

Примечательно, что в 2005 году компании уже провели аналогичную сделку относительно подразделения IBM по производству персональных компьютеров

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Новости

Цифра дня: $2,3 млрд заплатит Lenovo за серверный бизнес IBM Примечательно, что в 2005 году компании уже провели аналогичную сделку относительно подразделения IBM по производству персональных компьютеров

Новости

Милонов призвал чиновников отказаться от операционной системы Windows

Вместо неё депутат предлагает воспользоваться отечественной операционной системой, которую, по его мнению, уже давно пора разработать в «Сколково»

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Милонов призвал чиновников отказаться от операционной системы Windows Вместо неё депутат предлагает воспользоваться отечественной операционной системой, которую, по его мнению, уже давно пора разработать в «Сколково»

Новости

Магазин выплатит 83 000 рублей за попытку выдать неисправность нетбука за сбой в «Косынке»

При этом сам компьютер обошёлся покупательнице чуть более чем в 11 500 рублей

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Новости

Магазин выплатит 83 000 рублей за попытку выдать неисправность нетбука за сбой в «Косынке» При этом сам компьютер обошёлся покупательнице чуть более чем в 11 500 рублей

Новости

Мировые продажи компьютеров переживают максимальный спад с 1994 года

За год продажи упали на 13,9%

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Новости

Мировые продажи компьютеров переживают максимальный спад с 1994 года За год продажи упали на 13,9%