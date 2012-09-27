Общественные пространства
У выставочного пространства в «Ткачах» сменится руководство
Выставочное пространство в «Ткачах» закрывается. Медиахолдинг Planet Media Group утверждает, что собственник расторгнул договор аренды из-за Icons.
Общественные пространства
У выставочного пространства в «Ткачах» сменится руководство Выставочное пространство в «Ткачах» закрывается. Медиахолдинг Planet Media Group утверждает, что собственник расторгнул договор аренды из-за Icons.
Город
В городе начали отключать фонтаны
В Петербурге завершается сезон фонтанов. Сегодня воду перестали подавать в фонтан на озере Разлив в Сестрорецке. Последний выключат 29 октября.
Город