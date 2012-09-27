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Общественные пространства

У выставочного пространства в «Ткачах» сменится руководство

Выставочное пространство в «Ткачах» закрывается. Медиахолдинг Planet Media Group утверждает, что собственник расторгнул договор аренды из-за Icons.

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Общественные пространства

У выставочного пространства в «Ткачах» сменится руководство Выставочное пространство в «Ткачах» закрывается. Медиахолдинг Planet Media Group утверждает, что собственник расторгнул договор аренды из-за Icons.

Город

В городе начали отключать фонтаны

В Петербурге завершается сезон фонтанов. Сегодня воду перестали подавать в фонтан на озере Разлив в Сестрорецке. Последний выключат 29 октября.

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Город

В городе начали отключать фонтаны В Петербурге завершается сезон фонтанов. Сегодня воду перестали подавать в фонтан на озере Разлив в Сестрорецке. Последний выключат 29 октября.