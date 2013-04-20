Новости
Россия показала один из самых низких темпов роста цен на жилье Страна заняла 57-е место из 59
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Новые функции «Яндекс.Карт», кольцо-смартфон и отказ Adobe от Flash
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новости
Новые функции «Яндекс.Карт», кольцо-смартфон и отказ Adobe от Flash Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новости
Основатели «Батенька, да вы трансформер» и Breaking Mad запускают контентную студию
Об этом сообщается на официальной странице проекта в Facebook
Новости
Основатели «Батенька, да вы трансформер» и Breaking Mad запускают контентную студию Об этом сообщается на официальной странице проекта в Facebook
Образование
Рособрнадзор запретил приём студентов в два московских вуза
Мера применена за «неисполнение предписания в установленные Рособрнадзором сроки»
Образование
Рособрнадзор запретил приём студентов в два московских вуза Мера применена за «неисполнение предписания в установленные Рособрнадзором сроки»
Новости
Племянник Путина открыл компанию Putin Consulting
Он хочет помочь российской экономике избавиться от «сырьевой иглы»
Новости
Племянник Путина открыл компанию Putin Consulting Он хочет помочь российской экономике избавиться от «сырьевой иглы»
Как это работает
Рабочий стол: Екатерина Уколова, Oy-liH&F посмотрел, как работает Екатерина Уколова, основательница консалтинговой компании Oy-li, специализирующейся на увеличении продаж.
Как это работает
Рабочий стол: Екатерина Уколова, Oy-li H&F посмотрел, как работает Екатерина Уколова, основательница консалтинговой компании Oy-li, специализирующейся на увеличении продаж.
Менеджмент
Записки консультанта: Как курултай использует воинов «Белой площади»На условиях анонимности сотрудник известной консалтинговой фирмы рассказал H&F об изнанке мира корпораций.
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