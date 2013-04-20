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Новости

Россия показала один из самых низких темпов роста цен на жилье

Страна заняла 57-е место из 59

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Новости

Россия показала один из самых низких темпов роста цен на жилье Страна заняла 57-е место из 59

Новости

Новые функции «Яндекс.Карт», кольцо-смартфон и отказ Adobe от Flash

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Новые функции «Яндекс.Карт», кольцо-смартфон и отказ Adobe от Flash Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Основатели «Батенька, да вы трансформер» и Breaking Mad запускают контентную студию

Об этом сообщается на официальной странице проекта в Facebook

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Новости

Основатели «Батенька, да вы трансформер» и Breaking Mad запускают контентную студию Об этом сообщается на официальной странице проекта в Facebook

Образование

Рособрнадзор запретил приём студентов в два московских вуза

Мера применена за «неисполнение предписания в установленные Рособрнадзором сроки»

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Образование

Рособрнадзор запретил приём студентов в два московских вуза Мера применена за «неисполнение предписания в установленные Рособрнадзором сроки»

Новости

Племянник Путина открыл компанию Putin Consulting

Он хочет помочь российской экономике избавиться от «сырьевой иглы»

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Новости

Племянник Путина открыл компанию Putin Consulting Он хочет помочь российской экономике избавиться от «сырьевой иглы»

Рабочий стол: Екатерина Уколова, Oy-li
Как это работает
Рабочий стол: Екатерина Уколова, Oy-liH&F посмотрел, как работает Екатерина Уколова, основательница консалтинговой компании Oy-li, специализирующейся на увеличении продаж.
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Рабочий стол: Екатерина Уколова, Oy-li
Как это работает

Рабочий стол: Екатерина Уколова, Oy-li H&F посмотрел, как работает Екатерина Уколова, основательница консалтинговой компании Oy-li, специализирующейся на увеличении продаж.

Записки консультанта: Как курултай использует воинов «Белой площади»
Менеджмент
Записки консультанта: Как курултай использует воинов «Белой площади»На условиях анонимности сотрудник известной консалтинговой фирмы рассказал H&F об изнанке мира корпораций.
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Записки консультанта: Как курултай использует воинов «Белой площади»
Менеджмент

Записки консультанта: Как курултай использует воинов «Белой площади» На условиях анонимности сотрудник известной консалтинговой фирмы рассказал H&F об изнанке мира корпораций.