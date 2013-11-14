Первые жертвы реновации: На Русаковской сносят домаИ что можно сделать для сохранения конструктивистского ансамбля
Первые жертвы реновации: На Русаковской сносят дома И что можно сделать для сохранения конструктивистского ансамбля
Сооснователь «Архнадзора» — о парке «Зарядье»
«Никто не спрашивает, с какой это стати Москве и России понадобились новые символы», — пишет Константин Михайлов
Сооснователь «Архнадзора» — о парке «Зарядье» «Никто не спрашивает, с какой это стати Москве и России понадобились новые символы», — пишет Константин Михайлов
Находка века: Как обнаружение средневековых зданий под Ильинкой остановило «Мою улицу» И чем для Москвы уникальны найденные артефакты
Находка века: Как обнаружение средневековых зданий под Ильинкой остановило «Мою улицу» И чем для Москвы уникальны найденные артефакты
Зачем в крупнейшем дореволюционном здании Москвы делают отель Главный архитектор Москвы и «Архнадзор» рассказали, что будет с Воспитательным домом
Зачем в крупнейшем дореволюционном здании Москвы делают отель Главный архитектор Москвы и «Архнадзор» рассказали, что будет с Воспитательным домом
В Москве проведут курс лекций о смерти Это инициатива образовательного проекта Level One
Комментарий дня: Константин Михайлов о сносе построек Сретенского монастыря Координатор движения «Архнадзор» Константин Михайлов рассказал о недопустимости сноса зданий Сретенского монастыря и об альтернативных градостроительных решениях.
Комментарий дня: Константин Михайлов о сносе построек Сретенского монастыря Координатор движения «Архнадзор» Константин Михайлов рассказал о недопустимости сноса зданий Сретенского монастыря и об альтернативных градостроительных решениях.
Часть строений Сретенского монастыря снесут
Московские власти одобрили снос нескольких зданий Сретенского монастыря.