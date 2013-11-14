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Первые жертвы реновации: На Русаковской сносят дома

Первые жертвы реновации: На Русаковской сносят домаИ что можно сделать для сохранения конструктивистского ансамбля

Первые жертвы реновации: На Русаковской сносят дома

Первые жертвы реновации: На Русаковской сносят дома
И что можно сделать для сохранения конструктивистского ансамбля

Сооснователь «Архнадзора» — о парке «Зарядье»

«Никто не спрашивает, с какой это стати Москве и России понадобились новые символы», — пишет Константин Михайлов

Сооснователь «Архнадзора» — о парке «Зарядье»
«Никто не спрашивает, с какой это стати Москве и России понадобились новые символы», — пишет Константин Михайлов

Находка века: Как обнаружение средневековых зданий под Ильинкой остановило «Мою улицу»
Находка века: Как обнаружение средневековых зданий под Ильинкой остановило «Мою улицу» И чем для Москвы уникальны найденные артефакты
Находка века: Как обнаружение средневековых зданий под Ильинкой остановило «Мою улицу»

Находка века: Как обнаружение средневековых зданий под Ильинкой остановило «Мою улицу»
И чем для Москвы уникальны найденные артефакты

Зачем в крупнейшем дореволюционном здании Москвы делают отель
Зачем в крупнейшем дореволюционном здании Москвы делают отель Главный архитектор Москвы и «Архнадзор» рассказали, что будет с Воспитательным домом
Зачем в крупнейшем дореволюционном здании Москвы делают отель

Зачем в крупнейшем дореволюционном здании Москвы делают отель
Главный архитектор Москвы и «Архнадзор» рассказали, что будет с Воспитательным домом

В Москве проведут курс лекций о смерти

Это инициатива образовательного проекта Level One

В Москве проведут курс лекций о смерти
Это инициатива образовательного проекта Level One

Комментарий дня: Константин Михайлов о сносе построек Сретенского монастыря Координатор движения «Архнадзор» Константин Михайлов рассказал о недопустимости сноса зданий Сретенского монастыря и об альтернативных градостроительных решениях.

Комментарий дня: Константин Михайлов о сносе построек Сретенского монастыря
Координатор движения «Архнадзор» Константин Михайлов рассказал о недопустимости сноса зданий Сретенского монастыря и об альтернативных градостроительных решениях.

Часть строений Сретенского монастыря снесут

Московские власти одобрили снос нескольких зданий Сретенского монастыря.

Часть строений Сретенского монастыря снесут
Московские власти одобрили снос нескольких зданий Сретенского монастыря.