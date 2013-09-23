Цитата дня: Председатель ЗакСа — о клубной жизни
Председатель парламента Вячеслав Макаров рассказал начальнику петербургской полиции Константину Власову, какой бы он хотел видеть ночную жизнь города. При чём здесь Советский Союз — в «Цитате дня».
Цитата дня: Председатель ЗакСа — о клубной жизни Председатель парламента Вячеслав Макаров рассказал начальнику петербургской полиции Константину Власову, какой бы он хотел видеть ночную жизнь города. При чём здесь Советский Союз — в «Цитате дня».
Цитата дня: Начальник полиции — о стрельбе на Думской
Начальник петербургской полиции рассказал, как идёт расследование перестрелки на Думской улице в ночь с пятницы на субботу. Что он думает о Youtube — в нашей «Цитате дня».