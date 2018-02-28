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Минобрнауки отменило приказ об ограничении контактов российских ученых с иностранцами (обновлено)
Минобрнауки требовало писать отчеты по итогам каждой встречи, в том числе неформальной
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Минобрнауки отменило приказ об ограничении контактов российских ученых с иностранцами (обновлено) Минобрнауки требовало писать отчеты по итогам каждой встречи, в том числе неформальной
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Пользователи GetContact выясняют, как они записаны в чужих телефонах
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