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Новости

Минобрнауки отменило приказ об ограничении контактов российских ученых с иностранцами (обновлено)

Минобрнауки требовало писать отчеты по итогам каждой встречи, в том числе неформальной

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Новости

Минобрнауки отменило приказ об ограничении контактов российских ученых с иностранцами (обновлено) Минобрнауки требовало писать отчеты по итогам каждой встречи, в том числе неформальной

Новости

Пользователи GetContact выясняют, как они записаны в чужих телефонах

Приложение уже вышло на первое место в российском App Store

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Новости

Пользователи GetContact выясняют, как они записаны в чужих телефонах Приложение уже вышло на первое место в российском App Store