Чем заняться в Москве на этой неделе Кинопоказы, концерты, вечеринки, маркеты и выставки
Чем заняться в Москве на этой неделе Кинопоказы, концерты, вечеринки, маркеты и выставки
Чем заняться в Москве после локдауна? Встреча метала и техно в «Мутаборе», Moscow FemFest и еще 30 событий
Чем заняться в Москве после локдауна? Встреча метала и техно в «Мутаборе», Moscow FemFest и еще 30 событий
Последняя неделя октября в Москве: Куда пойти, что посмотреть? Спектакли, выставки и онлайн-фестивали
Последняя неделя октября в Москве: Куда пойти, что посмотреть? Спектакли, выставки и онлайн-фестивали
Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели Концерт Ветлицкой, фестиваль короткометражек и лекция о свободе
Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели Концерт Ветлицкой, фестиваль короткометражек и лекция о свободе
Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве Винтажные маркеты, Beat Weekend и немое кино с оркестром
Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве Винтажные маркеты, Beat Weekend и немое кино с оркестром
Куда пойти в Москве на этой неделе? Собрали лучшие события Ресторанный фестиваль, спектакль-рейв и девичник в «Доме культур»
Куда пойти в Москве на этой неделе? Собрали лучшие события Ресторанный фестиваль, спектакль-рейв и девичник в «Доме культур»
Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве «Супер секси секонд», рейв-медитация и еще 30 ивентов
Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве «Супер секси секонд», рейв-медитация и еще 30 ивентов
Как провести последнюю неделю лета в Москве? Фестиваль стендапа, вечеринка с «Новой газетой» и йога в «Мутаборе»
Как провести последнюю неделю лета в Москве? Фестиваль стендапа, вечеринка с «Новой газетой» и йога в «Мутаборе»
Куда пойти в Москве на этой неделе: Собрали лучшие ивенты Ночь Вонга Кар-Вая, день рождения Rule Taproom и фестиваль керамики
Куда пойти в Москве на этой неделе: Собрали лучшие ивенты Ночь Вонга Кар-Вая, день рождения Rule Taproom и фестиваль керамики
Первая неделя августа: Куда пойти и чем заняться Ретроспектива Мамонова, йога в Mutabor, а также концерты и спектакли
Первая неделя августа: Куда пойти и чем заняться Ретроспектива Мамонова, йога в Mutabor, а также концерты и спектакли
Как провести последнюю неделю июля в Москве 30 главных событий: концерты, спектакли и кинопоказы
Как провести последнюю неделю июля в Москве 30 главных событий: концерты, спектакли и кинопоказы
«Кровосток», «Хлеб» и ssshhhiiittt! — на «Флаконе» пройдет серия концертов от Summer Sound
Пускать будут по QR-кодам
«Кровосток», «Хлеб» и ssshhhiiittt! — на «Флаконе» пройдет серия концертов от Summer Sound Пускать будут по QR-кодам
Скульптуры у ГУМа, саунд-арт в «Царской башне» Казанского вокзала и спектакль по карантинным снам События недели с 5 по 11 июля
Скульптуры у ГУМа, саунд-арт в «Царской башне» Казанского вокзала и спектакль по карантинным снам События недели с 5 по 11 июля
29 событий недели Вышивка 83-летней художницы из инстаграма, Мамышев-Монро и первый фестиваль цифрового паблик-арта
29 событий недели Вышивка 83-летней художницы из инстаграма, Мамышев-Монро и первый фестиваль цифрового паблик-арта
26 событий недели Спектакль про 90-е и постановка в темноте, винтажный маркет и выставка хай-тек-арта в Новой Третьяковке
26 событий недели Спектакль про 90-е и постановка в темноте, винтажный маркет и выставка хай-тек-арта в Новой Третьяковке
Нерабочая неделя в Москве: куда сходить 25 событий — от дегустации веганского вина до выставки нарядов для походов в ад