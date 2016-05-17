ФСБ получила право закрывать доступ к сайтам
Разделегирование позволит блокировать домены быстрее, чем это делает Роскомнадзор
ФСБ получила право закрывать доступ к сайтам Разделегирование позволит блокировать домены быстрее, чем это делает Роскомнадзор
Центробанк сможет разделегировать домены мошеннических сайтов
Созданный регулятором FinCERT получит особые полномочия от Координационного центра национального домена сети интернет
Центробанк сможет разделегировать домены мошеннических сайтов Созданный регулятором FinCERT получит особые полномочия от Координационного центра национального домена сети интернет
Навечно заблокированные домены добавят в стоп-лист
В таком случае эти адреса нельзя будет зарегистрировать повторно, что защитит интересы веб-мастеров