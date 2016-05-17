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ФСБ получила право закрывать доступ к сайтам

Разделегирование позволит блокировать домены быстрее, чем это делает Роскомнадзор

ФСБ получила право закрывать доступ к сайтам
Разделегирование позволит блокировать домены быстрее, чем это делает Роскомнадзор

Центробанк сможет разделегировать домены мошеннических сайтов

Созданный регулятором FinCERT получит особые полномочия от Координационного центра национального домена сети интернет

Центробанк сможет разделегировать домены мошеннических сайтов
Созданный регулятором FinCERT получит особые полномочия от Координационного центра национального домена сети интернет

Навечно заблокированные домены добавят в стоп-лист

В таком случае эти адреса нельзя будет зарегистрировать повторно, что защитит интересы веб-мастеров

Навечно заблокированные домены добавят в стоп-лист
В таком случае эти адреса нельзя будет зарегистрировать повторно, что защитит интересы веб-мастеров