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За КАД Петербурга: Как живётся новосёлам на улице Хармса

За КАД Петербурга: Как живётся новосёлам на улице ХармсаThe Village узнал, почему местные жители хотят переименовать улицу Хармса, но не возражают против проспекта Маршака

За КАД Петербурга: Как живётся новосёлам на улице Хармса

За КАД Петербурга: Как живётся новосёлам на улице Хармса
The Village узнал, почему местные жители хотят переименовать улицу Хармса, но не возражают против проспекта Маршака

Цитата дня: Какую сказку заставляли читать полицейского перед строем

Полиция уволила участкового отдела МВД «Свиблово», который жаловался на то, что его заставляют читать вслух.

Цитата дня: Какую сказку заставляли читать полицейского перед строем
Полиция уволила участкового отдела МВД «Свиблово», который жаловался на то, что его заставляют читать вслух.