За КАД Петербурга: Как живётся новосёлам на улице ХармсаThe Village узнал, почему местные жители хотят переименовать улицу Хармса, но не возражают против проспекта Маршака
За КАД Петербурга: Как живётся новосёлам на улице Хармса The Village узнал, почему местные жители хотят переименовать улицу Хармса, но не возражают против проспекта Маршака
Цитата дня: Какую сказку заставляли читать полицейского перед строем
Полиция уволила участкового отдела МВД «Свиблово», который жаловался на то, что его заставляют читать вслух.