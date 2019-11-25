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На подмосковной ферме коровам выдали VR-очки

Современные технологии пришли в молочное производство

На подмосковной ферме коровам выдали VR-очки
Современные технологии пришли в молочное производство