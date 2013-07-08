«Газпром» выбыл из тройки самых прибыльных компаний мира Его место занял китайский банк ICBC
15 цитат об ужасах капитализма из документального фильма «Корпорация» (The Corporation) Канадский документальный фильм 2003 года собрал в прокате более $4,6 млн. Сотни тысяч зрителей пришли посмотреть на то, как их дурачат в супермаркетах, моллах, закусочных и на бензоколонках.
15 цитат об ужасах капитализма из документального фильма «Корпорация» (The Corporation) Канадский документальный фильм 2003 года собрал в прокате более $4,6 млн. Сотни тысяч зрителей пришли посмотреть на то, как их дурачат в супермаркетах, моллах, закусочных и на бензоколонках.
Гости столицы: Кэролин Стил о значении еды в городском пространстве Британский архитектор, автор книги «Голодный город» и куратор конференции «Еда в городе» рассказала The Village о том, какие тайны скрываются за деятельностью крупнейших пищевых компаний мира.