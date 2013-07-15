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Новости

«Перекресток» перейдет на корзины для покупок из переработанного пластика

От обычных они отличаются черным цветом

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Новости

«Перекресток» перейдет на корзины для покупок из переработанного пластика От обычных они отличаются черным цветом

Еда

На месте лапшичной «Муракамэ» откроется универсам «Корзина»

На Невском проспекте на месте лапшичной «Муракамэ» открывается универсам с едой на вынос «Корзина»

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Еда

На месте лапшичной «Муракамэ» откроется универсам «Корзина» На Невском проспекте на месте лапшичной «Муракамэ» открывается универсам с едой на вынос «Корзина»

It's My! Bike: Как выпускница финансовой академии стала делать велоаксессуары
Свое место
It's My! Bike: Как выпускница финансовой академии стала делать велоаксессуарыВалерии Пичугиной удаётся зарабатывать на веломании без особых затрат: она сама придумывает и продаёт аксессуары для велосипедов.
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It's My! Bike: Как выпускница финансовой академии стала делать велоаксессуары
Свое место

It's My! Bike: Как выпускница финансовой академии стала делать велоаксессуары Валерии Пичугиной удаётся зарабатывать на веломании без особых затрат: она сама придумывает и продаёт аксессуары для велосипедов.