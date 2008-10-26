Продуманный швед Куда сложить покупки или поставить сумку? Или, например, куда деть шлем, когда вы припарковали велосипед и идёте по делам? Брать с собой? По просьбе компании Skeppshult шведский дизайнер Бьёрн Дальстрём (Björn Dahlström) дал ответы на все вопросы, не только придумав новую модель велосипеда, но и позаботившись о всех возможных аксессуарах, будь то корзинка, багажник или специальный...