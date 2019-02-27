«Я работаю в Музее космонавтики» Космические артефакты и еда в тюбиках — как проходят будни под монументом-ракетой
Посмотрите на будущую штаб-квартиру «Роскомоса» высотой 248 метров Власти утвердили проект Национального космического центра в Филях. Вот каким он будет
SpaceX запустила первый корабль с людьми на борту. Как отреагировали в России Луна на подходе
«Я только вернулся из космоса и попал в самоизоляцию» Что настоящий космонавт думает о нытье во время карантина
Космические кроссовки Zig Kinetica в коллаборации Reebok и Billionaire Boys Club
Вдохновленные любимой темой Фаррелла Уильямса и японского модельера Ниго
Космические кроссовки Zig Kinetica в коллаборации Reebok и Billionaire Boys Club Вдохновленные любимой темой Фаррелла Уильямса и японского модельера Ниго
«Искусство кино» снова организует фестиваль с бесплатными сеансами
Кинопоказы продлятся с 24 по 30 января
«Искусство кино» снова организует фестиваль с бесплатными сеансами Кинопоказы продлятся с 24 по 30 января
В кинотеатре «Космос» покажут документалку о Москве, созданную по архивам жителей
Показ будет бесплатным
В кинотеатре «Космос» покажут документалку о Москве, созданную по архивам жителей Показ будет бесплатным
Московский планетарий открыл набор на курсы астрономии для взрослых
Там научат определять созвездия, звезды и планеты
Московский планетарий открыл набор на курсы астрономии для взрослых Там научат определять созвездия, звезды и планеты
Московский планетарий подготовил цикл лекций о космосе в честь своего 90-летия
Встречи пройдут в самом планетарии и парке «Зарядье»
Московский планетарий подготовил цикл лекций о космосе в честь своего 90-летия Встречи пройдут в самом планетарии и парке «Зарядье»
Центр Хруничева передадут в собственность города и включат в программу реновации
Ранее мэр предлагал разместить там Национальный космический центр
Центр Хруничева передадут в собственность города и включат в программу реновации Ранее мэр предлагал разместить там Национальный космический центр
Первая детская коллекция «Яндекса», посвященная космосу
Купить одежду можно в магазине компании
Первая детская коллекция «Яндекса», посвященная космосу Купить одежду можно в магазине компании
На крыше Московского планетария откроется лекторий
Лекции о Вселенной будут читать до 12 сентября
На крыше Московского планетария откроется лекторий Лекции о Вселенной будут читать до 12 сентября
Рядом с новым космическим центром появится деловой кластер размером с «Москва-Сити»
На территории завода имени Хруничева построят технопарки и жилье по программе реновации
Рядом с новым космическим центром появится деловой кластер размером с «Москва-Сити» На территории завода имени Хруничева построят технопарки и жилье по программе реновации
Петанк-кафе Cochonnet проведет космический фестиваль
Гостям предложат нарисовать космические портреты
Петанк-кафе Cochonnet проведет космический фестиваль Гостям предложат нарисовать космические портреты
В Останкинской башне откроется обсерватория
Первая серия наблюдений состоится 14, 15 и 16 июня
В Останкинской башне откроется обсерватория Первая серия наблюдений состоится 14, 15 и 16 июня
В кинотеатре «Космос» бесплатно покажут лучшие серии из «Времени приключений»
Перед показом состоится розыгрыш призов от Cartoon Network
В кинотеатре «Космос» бесплатно покажут лучшие серии из «Времени приключений» Перед показом состоится розыгрыш призов от Cartoon Network
Парки Москвы и ВДНХ объявили программу ко Дню космонавтики
12 апреля в парке Горького откроется обсерватория
Парки Москвы и ВДНХ объявили программу ко Дню космонавтики 12 апреля в парке Горького откроется обсерватория
На ВДНХ космонавты расскажут об экспериментах и нештатных ситуациях в космосе
Встреча пройдет 2 марта