17 ноября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
От мечты до полета к звездам
Спецпроект
От мечты до полета к звездам Как сложилась карьера тех, кто в детстве грезил космосом
От мечты до полета к звездам
Спецпроект

От мечты до полета к звездам
Как сложилась карьера тех, кто в детстве грезил космосом

«Я работаю в Музее космонавтики»
«Я работаю в Музее космонавтики» Космические артефакты и еда в тюбиках — как проходят будни под монументом-ракетой
«Я работаю в Музее космонавтики»

«Я работаю в Музее космонавтики»
Космические артефакты и еда в тюбиках — как проходят будни под монументом-ракетой

Посмотрите на будущую штаб-квартиру «Роскомоса» высотой 248 метров
Посмотрите на будущую штаб-квартиру «Роскомоса» высотой 248 метров Власти утвердили проект Национального космического центра в Филях. Вот каким он будет
Посмотрите на будущую штаб-квартиру «Роскомоса» высотой 248 метров

Посмотрите на будущую штаб-квартиру «Роскомоса» высотой 248 метров
Власти утвердили проект Национального космического центра в Филях. Вот каким он будет

SpaceX запустила первый корабль с людьми на борту. Как отреагировали в России

Луна на подходе

SpaceX запустила первый корабль с людьми на борту. Как отреагировали в России
Луна на подходе

«Я только вернулся из космоса и попал в самоизоляцию»
«Я только вернулся из космоса и попал в самоизоляцию» Что настоящий космонавт думает о нытье во время карантина
«Я только вернулся из космоса и попал в самоизоляцию»

«Я только вернулся из космоса и попал в самоизоляцию»
Что настоящий космонавт думает о нытье во время карантина

Космические кроссовки Zig Kinetica в коллаборации Reebok и Billionaire Boys Club

Вдохновленные любимой темой Фаррелла Уильямса и японского модельера Ниго

Космические кроссовки Zig Kinetica в коллаборации Reebok и Billionaire Boys Club
Вдохновленные любимой темой Фаррелла Уильямса и японского модельера Ниго

«Искусство кино» снова организует фестиваль с бесплатными сеансами

Кинопоказы продлятся с 24 по 30 января

«Искусство кино» снова организует фестиваль с бесплатными сеансами
Кинопоказы продлятся с 24 по 30 января

В кинотеатре «Космос» покажут документалку о Москве, созданную по архивам жителей

Показ будет бесплатным

В кинотеатре «Космос» покажут документалку о Москве, созданную по архивам жителей
Показ будет бесплатным

Московский планетарий открыл набор на курсы астрономии для взрослых

Там научат определять созвездия, звезды и планеты

Московский планетарий открыл набор на курсы астрономии для взрослых
Там научат определять созвездия, звезды и планеты

Московский планетарий подготовил цикл лекций о космосе в честь своего 90-летия

Встречи пройдут в самом планетарии и парке «Зарядье»

Московский планетарий подготовил цикл лекций о космосе в честь своего 90-летия
Встречи пройдут в самом планетарии и парке «Зарядье»

Центр Хруничева передадут в собственность города и включат в программу реновации

Ранее мэр предлагал разместить там Национальный космический центр

Центр Хруничева передадут в собственность города и включат в программу реновации
Ранее мэр предлагал разместить там Национальный космический центр

Первая детская коллекция «Яндекса», посвященная космосу

Купить одежду можно в магазине компании

Первая детская коллекция «Яндекса», посвященная космосу
Купить одежду можно в магазине компании

На крыше Московского планетария откроется лекторий

Лекции о Вселенной будут читать до 12 сентября

На крыше Московского планетария откроется лекторий
Лекции о Вселенной будут читать до 12 сентября

Рядом с новым космическим центром появится деловой кластер размером с «Москва-Сити»

На территории завода имени Хруничева построят технопарки и жилье по программе реновации

Рядом с новым космическим центром появится деловой кластер размером с «Москва-Сити»
На территории завода имени Хруничева построят технопарки и жилье по программе реновации

Петанк-кафе Cochonnet проведет космический фестиваль

Гостям предложат нарисовать космические портреты

Петанк-кафе Cochonnet проведет космический фестиваль
Гостям предложат нарисовать космические портреты

В Останкинской башне откроется обсерватория

Первая серия наблюдений состоится 14, 15 и 16 июня

В Останкинской башне откроется обсерватория
Первая серия наблюдений состоится 14, 15 и 16 июня

В кинотеатре «Космос» бесплатно покажут лучшие серии из «Времени приключений»

Перед показом состоится розыгрыш призов от Cartoon Network

В кинотеатре «Космос» бесплатно покажут лучшие серии из «Времени приключений»
Перед показом состоится розыгрыш призов от Cartoon Network

Парки Москвы и ВДНХ объявили программу ко Дню космонавтики

12 апреля в парке Горького откроется обсерватория

Парки Москвы и ВДНХ объявили программу ко Дню космонавтики
12 апреля в парке Горького откроется обсерватория

На ВДНХ космонавты расскажут об экспериментах и нештатных ситуациях в космосе

Встреча пройдет 2 марта

На ВДНХ космонавты расскажут об экспериментах и нештатных ситуациях в космосе
Встреча пройдет 2 марта

Viber и Space Challenges запустили образовательный проект

Пользователи смогут узнать о науке и космосе

Viber и Space Challenges запустили образовательный проект
Пользователи смогут узнать о науке и космосе

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ