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Менеджмент
Куда приводят мечты: Подробности конфликта в Dream Industries
Совладелец компании, придумавшей Zvooq.ru и Bookmate, Дмитрий Костыгин заявил H&F, что не угрожал партнёрам.
Менеджмент
Куда приводят мечты: Подробности конфликта в Dream Industries
Совладелец компании, придумавшей Zvooq.ru и Bookmate, Дмитрий Костыгин заявил H&F, что не угрожал партнёрам.
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