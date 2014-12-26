Некурортный юг: Что посмотреть в Краснодаре прямо сейчас Главная улица города, парк основателя «Магнита», казаки и кубанский борщ
WhereToEat: Лучшие рестораны Москвы и Санкт-Петербурга (И Краснодара)
«Нам подбросили наркотики». Шесть реальных историйДома, в такси, на улице и везде: наркополицейские против обычных людей
«Нам подбросили наркотики». Шесть реальных историй Дома, в такси, на улице и везде: наркополицейские против обычных людей
Суд попросил РКН заблокировать еще три клипа Хаски
На этот раз нарушения увидели в роликах на песни «Поэма о Родине», «Пуля-дура» и «Пироман 17»
Суд попросил РКН заблокировать еще три клипа Хаски На этот раз нарушения увидели в роликах на песни «Поэма о Родине», «Пуля-дура» и «Пироман 17»
Садизм Хаски: За что отменяют концерты по всей России (читаем документы) «Содержит информацию, способную вызвать у детей желание употребить алкоголь»
Самые курящие города России Москва заняла второе место
Рэпер Хаски получил 12 суток ареста
Его оправдали по одному из трех административных протоколов
Рэпер Хаски получил 12 суток ареста Его оправдали по одному из трех административных протоколов
«РБК»: Против Хаски возбудили уголовное дело Рэперу грозит до двух лет тюрьмы
Самые протестные регионы России С начала года в стране прошло 2 526 протестных акций
В Краснодарском крае начали взимать курортный сбор
Его размер составляет десять рублей в сутки
В Краснодарском крае начали взимать курортный сбор Его размер составляет десять рублей в сутки
Спецкор The Village — о баре «Шаверма» в центре Краснодара
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Лучшие туристические направления России Рейтинг составлен сервисом TripAdvisor
Тахир Холикбердиев — о своем уходе из «Краснодар бистро»
Одной из причин стало открытие ресторатором нескольких новых мест
Тахир Холикбердиев — о своем уходе из «Краснодар бистро» Одной из причин стало открытие ресторатором нескольких новых мест
«Краснодар Бистро» на Большой ДмитровкеНовое место краснодарского ресторатора Тахира Холикбердиева
«Краснодар Бистро» на Большой Дмитровке Новое место краснодарского ресторатора Тахира Холикбердиева
На Большой Дмитровке открылось бистро «Краснодар» Это новый проект Тахира Холикбердиева
«Лентач» запустил сеть региональных СМИ
Действуют шесть страниц: о Владивостоке, Краснодаре, Саратове, Екатеринбурге, Крыме и Уфе
«Лентач» запустил сеть региональных СМИ Действуют шесть страниц: о Владивостоке, Краснодаре, Саратове, Екатеринбурге, Крыме и Уфе
Города России, где чаще всего варят самогон
Москва вошла в тройку лидеров по популярности самогоноварения
Города России, где чаще всего варят самогон Москва вошла в тройку лидеров по популярности самогоноварения
Наводнения в регионах в снимках и видео Instagram Бедствие в Сочи, Краснодаре, Воронеже и Липецке — The Village собрал свидетельства последствий стихии
Первую в России игорную зону закроют весной 2015 года
Издержки государства из-за ликвидации проекта составят 10 миллиардов рублей