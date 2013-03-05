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Платежи во «ВКонтакте», развитие Android и смарт-боты в ICQ
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Платежи во «ВКонтакте», развитие Android и смарт-боты в ICQ Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Hopes & Fears
Фёдор Овчинников («Додо Пицца»): Почему я ищу деньги только у частных инвесторовУчастник рейтинга молодых предпринимателей России Фёдор Овчинников отказался от денег именитых венчурных фондов и придумал свою схему краудинвестинга. H&F публикует его манифест и предложение рынку.
Hopes & Fears
Фёдор Овчинников («Додо Пицца»): Почему я ищу деньги только у частных инвесторов Участник рейтинга молодых предпринимателей России Фёдор Овчинников отказался от денег именитых венчурных фондов и придумал свою схему краудинвестинга. H&F публикует его манифест и предложение рынку.
Новости
Стартап-платформа AngelList позволит инвесторам объединяться в синдикаты
За предоставление такой возможности AngelList будет взимать комиссию в размере 5% от суммы сделки, что делает новую услугу весьма перспективной с финансовой точки зрения
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Стартап-платформа AngelList позволит инвесторам объединяться в синдикаты За предоставление такой возможности AngelList будет взимать комиссию в размере 5% от суммы сделки, что делает новую услугу весьма перспективной с финансовой точки зрения
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В России запустят краудинвестинговую платформу SmartMarket
Инвестором сможет стать каждый, кто готов вложить более $1 000
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