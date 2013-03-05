Фёдор Овчинников («Додо Пицца»): Почему я ищу деньги только у частных инвесторов Участник рейтинга молодых предпринимателей России Фёдор Овчинников отказался от денег именитых венчурных фондов и придумал свою схему краудинвестинга. H&F публикует его манифест и предложение рынку.