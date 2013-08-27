Новости
Творческие проекты смогут получить стипендию в $100 000 от VSCO
Они должны отличаться уникальностью и разумным бюджетом
Новости
Творческие проекты смогут получить стипендию в $100 000 от VSCO Они должны отличаться уникальностью и разумным бюджетом
Новости
С 2014 года IHVDRM начнёт обучать создателей креативных агентств и приложений
Кураторами курсов выступят профессионалы индустрии, уже имеющие опыт создания креативного бизнеса «с нуля»
Новости
С 2014 года IHVDRM начнёт обучать создателей креативных агентств и приложений Кураторами курсов выступят профессионалы индустрии, уже имеющие опыт создания креативного бизнеса «с нуля»
Облако знаний
С ног на голову: 6 заповедей креативной компанииИсследователь Роберт Саттон занимается вопросами креативности. H&F выбрал несколько его советов о том, как способствовать развитию творческого потенциала компании.
Облако знаний