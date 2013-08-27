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Новости

Творческие проекты смогут получить стипендию в $100 000 от VSCO

Они должны отличаться уникальностью и разумным бюджетом

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Новости

Творческие проекты смогут получить стипендию в $100 000 от VSCO Они должны отличаться уникальностью и разумным бюджетом

Новости

С 2014 года IHVDRM начнёт обучать создателей креативных агентств и приложений

Кураторами курсов выступят профессионалы индустрии, уже имеющие опыт создания креативного бизнеса «с нуля»

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Новости

С 2014 года IHVDRM начнёт обучать создателей креативных агентств и приложений Кураторами курсов выступят профессионалы индустрии, уже имеющие опыт создания креативного бизнеса «с нуля»

С ног на голову: 6 заповедей креативной компании
Облако знаний
С ног на голову: 6 заповедей креативной компанииИсследователь Роберт Саттон занимается вопросами креативности. H&F выбрал несколько его советов о том, как способствовать развитию творческого потенциала компании.
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С ног на голову: 6 заповедей креативной компании
Облако знаний

С ног на голову: 6 заповедей креативной компании Исследователь Роберт Саттон занимается вопросами креативности. H&F выбрал несколько его советов о том, как способствовать развитию творческого потенциала компании.