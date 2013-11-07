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«Наши» в городе: Как московская мэрия работает в интернете
«Наши» в городе: Как московская мэрия работает в интернете Специальный корреспондент The Village Олеся Шмагун разбиралась, какие приёмы использует мэрия для продвижения в соцсетях и как отличить мурзилку от городского активиста.
«Наши» в городе: Как московская мэрия работает в интернете

«Наши» в городе: Как московская мэрия работает в интернете
Специальный корреспондент The Village Олеся Шмагун разбиралась, какие приёмы использует мэрия для продвижения в соцсетях и как отличить мурзилку от городского активиста.