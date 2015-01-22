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Кража «Единорога», Snoop Dug от Илона Маска и слежка в McDonald’s

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Кража «Единорога», Snoop Dug от Илона Маска и слежка в McDonald’s
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

17 новых и 3 обновлённых кафе, баров и ресторанов марта
17 новых и 3 обновлённых кафе, баров и ресторанов марта Кафе Babetta, рестораны «Мюсли», Nobu и «Юлина кухня», бары Beer & Brut и «Петров и Васечка», новые кофейни West 4 и Double B, винотека Grape, обеды в Glenuill и ещё несколько новостей
17 новых и 3 обновлённых кафе, баров и ресторанов марта

17 новых и 3 обновлённых кафе, баров и ресторанов марта
Кафе Babetta, рестораны «Мюсли», Nobu и «Юлина кухня», бары Beer & Brut и «Петров и Васечка», новые кофейни West 4 и Double B, винотека Grape, обеды в Glenuill и ещё несколько новостей

Арам Габрелянов во главе БМГ, рекорд по количеству пасмурных дней и открытие пончиковых Krispy Kreme

Арам Габрелянов во главе БМГ, рекорд по количеству пасмурных дней, открытие пончиковых Krispy Kreme и другие важные городские новости уходящей недели

Арам Габрелянов во главе БМГ, рекорд по количеству пасмурных дней и открытие пончиковых Krispy Kreme
Арам Габрелянов во главе БМГ, рекорд по количеству пасмурных дней, открытие пончиковых Krispy Kreme и другие важные городские новости уходящей недели

В Петербурге откроется 15 пончиковых Krispy Kreme

Аркадий Новиков откроет в Петербурге откроется 15 кофеен Krispy Kreme

В Петербурге откроется 15 пончиковых Krispy Kreme
Аркадий Новиков откроет в Петербурге откроется 15 кофеен Krispy Kreme