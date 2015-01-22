17 новых и 3 обновлённых кафе, баров и ресторанов марта Кафе Babetta, рестораны «Мюсли», Nobu и «Юлина кухня», бары Beer & Brut и «Петров и Васечка», новые кофейни West 4 и Double B, винотека Grape, обеды в Glenuill и ещё несколько новостей