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В Центральном доме архитектора пройдет вечеринка «Кругозор»

На мероприятии выступит певица Криста Белл

В Центральном доме архитектора пройдет вечеринка «Кругозор»
На мероприятии выступит певица Криста Белл

«Сегодня „Рабица“ — завтра весь мир»

«Сегодня „Рабица“ — завтра весь мир»Из чего создавали главный рейв-клуб Москвы

«Сегодня „Рабица“ — завтра весь мир»

«Сегодня „Рабица“ — завтра весь мир»
Из чего создавали главный рейв-клуб Москвы

«Грибы», Луна и «Русский аттракцион»: Важное в музыке в 2016 году
«Грибы», Луна и «Русский аттракцион»: Важное в музыке в 2016 году Участница Maiden Obey Даша Уточка — о любимых исполнителях и событиях уходящего года
«Грибы», Луна и «Русский аттракцион»: Важное в музыке в 2016 году

«Грибы», Луна и «Русский аттракцион»: Важное в музыке в 2016 году
Участница Maiden Obey Даша Уточка — о любимых исполнителях и событиях уходящего года

Фейсконтрольщики против москвичей, которых они не пустили в клубы

Фейсконтрольщики против москвичей, которых они не пустили в клубыЧетыре истории о непройденном фейсконтроле

Фейсконтрольщики против москвичей, которых они не пустили в клубы

Фейсконтрольщики против москвичей, которых они не пустили в клубы
Четыре истории о непройденном фейсконтроле

Закрытие «Кругозора»

Желающим попасть на вечеринку пришлось отстоять многочасовую очередь

Закрытие «Кругозора»
Желающим попасть на вечеринку пришлось отстоять многочасовую очередь

«Кругозор» анонсировал закрытие

По этому случаю «Кругозор» объявил вечеринку

«Кругозор» анонсировал закрытие
По этому случаю «Кругозор» объявил вечеринку

Рафаэль в Пушкинском, Дуг Хрим Блант на «Стрелке» и джазовый фестиваль в «Гараже»
Рафаэль в Пушкинском, Дуг Хрим Блант на «Стрелке» и джазовый фестиваль в «Гараже» Главные события в Москве на этих выходных
Рафаэль в Пушкинском, Дуг Хрим Блант на «Стрелке» и джазовый фестиваль в «Гараже»

Рафаэль в Пушкинском, Дуг Хрим Блант на «Стрелке» и джазовый фестиваль в «Гараже»
Главные события в Москве на этих выходных

Чем заняться в Москве вечером 12 августа

The Village собирает интересные лекции, выставки, кинопоказы и другие городские мероприятия

Чем заняться в Москве вечером 12 августа
The Village собирает интересные лекции, выставки, кинопоказы и другие городские мероприятия

Фестиваль «Форма», Баста и Скриптонит на «Арме» и Вуди Аллен в «Пионере»

Фестиваль «Форма», Баста и Скриптонит на «Арме» и Вуди Аллен в «Пионере»Все самые важные события в Москве на эти выходные

Фестиваль «Форма», Баста и Скриптонит на «Арме» и Вуди Аллен в «Пионере»

Фестиваль «Форма», Баста и Скриптонит на «Арме» и Вуди Аллен в «Пионере»
Все самые важные события в Москве на эти выходные

«Кругозор»: Главное новое место лета накануне открытия

«Кругозор»: Главное новое место лета накануне открытияThe Village — о новом временном баре команды Stereotactic в Бумажном проезде

«Кругозор»: Главное новое место лета накануне открытия

«Кругозор»: Главное новое место лета накануне открытия
The Village — о новом временном баре команды Stereotactic в Бумажном проезде

Bosco Fresh Fest, концерт Maroon 5 и открытие «Кругозора»

Bosco Fresh Fest, концерт Maroon 5 и открытие «Кругозора»Все самые важные события в Москве на эти выходные

Bosco Fresh Fest, концерт Maroon 5 и открытие «Кругозора»

Bosco Fresh Fest, концерт Maroon 5 и открытие «Кругозора»
Все самые важные события в Москве на эти выходные

Команда «ЭМА» открывает новое пространство «Кругозор»

Открытие состоится 3 июня

Команда «ЭМА» открывает новое пространство «Кругозор»
Открытие состоится 3 июня