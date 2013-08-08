Здание ЦДХ полностью перейдет под контроль Третьяковки в конце марта 2019 года
Директор ЦДХ Василий Бычков заявил, что объединение прекращает свое существование
Здание ЦДХ полностью перейдет под контроль Третьяковки в конце марта 2019 года Директор ЦДХ Василий Бычков заявил, что объединение прекращает свое существование
На Крымском Валу образовалась пробка из-за столкновения семи автомобилей
В массовом ДТП пострадали два человека
На Крымском Валу образовалась пробка из-за столкновения семи автомобилей В массовом ДТП пострадали два человека
Как будет выглядеть обновленное здание Новой Третьяковки
Основным мотивом реконструкции станет наполнение пространства воздухом
Как будет выглядеть обновленное здание Новой Третьяковки Основным мотивом реконструкции станет наполнение пространства воздухом
ЦДХ станет единым пространством с Новой Третьяковкой
В процессе реконструкции здания на Крымском Валу между ними уберут стену
ЦДХ станет единым пространством с Новой Третьяковкой В процессе реконструкции здания на Крымском Валу между ними уберут стену
Здание Третьяковской галереи на Крымском Валу реконструируют
Существующий облик здания сохранят
Здание Третьяковской галереи на Крымском Валу реконструируют Существующий облик здания сохранят
Внутренний двор «Новой Третьяковки» откроют 6 июня Двор реконструировали и благоустроили
В ЦДХ пройдет ярмарка «Московская старина» Мероприятие пройдет в субботу и воскресенье
Утверждена концепция развития Третьяковской галереи
Оба здания галереи переделают на основе концепции Рэма Колхаса
Утверждена концепция развития Третьяковской галереи Оба здания галереи переделают на основе концепции Рэма Колхаса
Тизер выставки Айвазовского в Третьяковской галерее Выставка откроется 29 июля
В парке Горького собираются восстановить довоенный кинотеатр «Великан»
В здании разместят два современных кинозала и выставочное пространство
В парке Горького собираются восстановить довоенный кинотеатр «Великан»
В здании разместят два современных кинозала и выставочное пространство
«Спортивная секция» запускает проект «Танцы в музее»
Практические занятия ведут преподаватели школы современного танца «ЦЕХ» и театра «Балет Москва»
«Спортивная секция» запускает проект «Танцы в музее» Практические занятия ведут преподаватели школы современного танца «ЦЕХ» и театра «Балет Москва»
На Крымском Валу открылась бургерная Vice Burgers
В меню есть бургеры с аргентинским голубым сыром и мраморным мясом
На Крымском Валу открылась бургерная Vice Burgers В меню есть бургеры с аргентинским голубым сыром и мраморным мясом
Третьяковская галерея запускает программу «Ваш ХХ век»
До конца 2016 года здесь будут обсуждать поэзию, читать рассказы и слушать джаз
Третьяковская галерея запускает программу «Ваш ХХ век»
До конца 2016 года здесь будут обсуждать поэзию, читать рассказы и слушать джаз
Последние дни выставка Серова будет работать до последнего посетителя
Такое обещание дал в Twitter министр культуры Владимир Мединский
Последние дни выставка Серова будет работать до последнего посетителя Такое обещание дал в Twitter министр культуры Владимир Мединский
На катке в парке Горького открывается киоск Che и Stew
Чебуреки от Che будут готовить каждый день, а жаркое проекта Stew — только в выходные
На катке в парке Горького открывается киоск Che и Stew Чебуреки от Che будут готовить каждый день, а жаркое проекта Stew — только в выходные
Работу Бэнкси спроецируют на стену Третьяковки вечером 13 марта
На стену Третьяковки спроецируют 15-метровую работу Бэнкси «Девочка с шаром»