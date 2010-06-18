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В России начнут продавать Барби с витилиго и протезами

Цены на куклы пока не известны

В России начнут продавать Барби с витилиго и протезами
Цены на куклы пока не известны

На ВДНХ открылся Музей кукол

Первая выставка посвящена русским монархам

На ВДНХ открылся Музей кукол
Первая выставка посвящена русским монархам

Производитель Барби выпустил гендерно-нейтральные куклы. Милонов уже собрался запретить их экспорт

Пока даже неизвестно, собираются ли создатели продавать новые игрушки в России

Производитель Барби выпустил гендерно-нейтральные куклы. Милонов уже собрался запретить их экспорт
Пока даже неизвестно, собираются ли создатели продавать новые игрушки в России

В Музее Востока пройдет выставка японских кукол

Там представят работы художницы Оно Хацуко

В Музее Востока пройдет выставка японских кукол
Там представят работы художницы Оно Хацуко

«Как я трахнул куклу в легальном борделе»

«Как я трахнул куклу в легальном борделе»Автор The Village отправился изучать резиновых женщин в adult-отель, а в итоге изучил себя

«Как я трахнул куклу в легальном борделе»

«Как я трахнул куклу в легальном борделе»
Автор The Village отправился изучать резиновых женщин в adult-отель, а в итоге изучил себя

В апреле на Тишинке пройдет выставка инопланетных кукол и плюшевых мишек

Гостям покажут более 50 тысяч экземпляров со всего мира

В апреле на Тишинке пройдет выставка инопланетных кукол и плюшевых мишек
Гостям покажут более 50 тысяч экземпляров со всего мира

В Москве пройдет фестиваль театров кукол

На мероприятии выступят коллективы со всей России

В Москве пройдет фестиваль театров кукол
На мероприятии выступят коллективы со всей России

Запретить продажу «кукол-монстров» в Москве

Речь идёт об игрушках, которые будут признаны психологами опасными для развития детей

Запретить продажу «кукол-монстров» в Москве
Речь идёт об игрушках, которые будут признаны психологами опасными для развития детей

Почему кукла Барби потеряла популярность
Почему кукла Барби потеряла популярность У производителя известных на весь мир сексапильных кукол компании Mattel трудные времена. The Village выяснил, в чём причина
Почему кукла Барби потеряла популярность

Почему кукла Барби потеряла популярность
У производителя известных на весь мир сексапильных кукол компании Mattel трудные времена. The Village выяснил, в чём причина

Как делают игрушки

Как делают игрушкиThe Village продолжает узнавать, как делают разные вещи. В этот раз мы решили посмотреть на производство одной из старейших российских фабрик игрушек «Весна» в Кирове и рассказать, как делают кукол

Как делают игрушки

Как делают игрушки
The Village продолжает узнавать, как делают разные вещи. В этот раз мы решили посмотреть на производство одной из старейших российских фабрик игрушек «Весна» в Кирове и рассказать, как делают кукол

Создатель «Барби с нормальным телом» собирает деньги на её производство

Дизайнеру потребуются $95 000, чтобы выпустить 5 000 кукол

Создатель «Барби с нормальным телом» собирает деньги на её производство
Дизайнеру потребуются $95 000, чтобы выпустить 5 000 кукол

Цифра дня: 35% родителей готовы купить своему ребёнку куклу-монстра из гробика

Интерес детей к игрушечным монстрам встревожил Уральский родительский комитет, который теперь предлагает убрать их из продажи

Цифра дня: 35% родителей готовы купить своему ребёнку куклу-монстра из гробика
Интерес детей к игрушечным монстрам встревожил Уральский родительский комитет, который теперь предлагает убрать их из продажи

В московских детских садах появятся куклы-инвалиды Заммэра Людмила Швецова предложила при помощи кукол воспитывать у маленьких москвичей чувство толерантности к людям с ограниченными возможностями.

В московских детских садах появятся куклы-инвалиды
Заммэра Людмила Швецова предложила при помощи кукол воспитывать у маленьких москвичей чувство толерантности к людям с ограниченными возможностями.

Попасть в сказку! Недалеко от Риги есть небольшой городок Прейли!

Попасть в сказку!
Недалеко от Риги есть небольшой городок Прейли!