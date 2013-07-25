12 блюд за 30 минут Весь год шефы московских и петербургских ресторанов рассказывали The Village, как готовить их фирменные блюда. В итоговой подборке — 12 блюд, которые можно приготовить за полчаса.
12 блюд за 30 минут Весь год шефы московских и петербургских ресторанов рассказывали The Village, как готовить их фирменные блюда. В итоговой подборке — 12 блюд, которые можно приготовить за полчаса.
Рецепты шефов: Кукурузный суп на кокосовом молоке с креветками Шеф-повар петербургского кафе Jack&Chan Владимир Троицкий рассказал The Village, как готовить паназиатский кукурузный суп на кокосовом молоке с креветками.