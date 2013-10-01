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Как совершить культурную революцию в Воронеже
Как совершить культурную революцию в Воронеже Главный редактор воронежской городской газеты Downtown Алексей Болох и ее шеф-редактор Ксения Камынина рассказали The Village, как Воронеж пытается провести у себя культурную революцию.
Как совершить культурную революцию в Воронеже

Как совершить культурную революцию в Воронеже
Главный редактор воронежской городской газеты Downtown Алексей Болох и ее шеф-редактор Ксения Камынина рассказали The Village, как Воронеж пытается провести у себя культурную революцию.