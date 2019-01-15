Сколько россиян выступают за передачу Курильских островов Японии
Каждый десятый опрошенный уверен, что Россия отвоевала острова
Сколько россиян выступают за передачу Курильских островов Японии Каждый десятый опрошенный уверен, что Россия отвоевала острова
Как проходит митинг против передачи Курильских островов Японии
Протестующие собрались на Суворовской площади в Москве
Как проходит митинг против передачи Курильских островов Японии Протестующие собрались на Суворовской площади в Москве
В Москве пройдут два митинга против передачи Южных Курил Японии
Акции приурочили к встрече глав России и Японии