Где купить женскую ветровку: 9 вариантов от 900 рублей до 31 тысячи Молодёжная коллекция Burberry, обновлённая линейка Penfield и несколько моделей локальных марок — мы собрали девять вариантов женских ветровок, которые можно найти в магазинах прямо сейчас