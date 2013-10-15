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Полный банкрот: Как бывший мэр Детройта оказался за решёткой
Полный банкрот: Как бывший мэр Детройта оказался за решёткой The Village нашёл положительные и отрицательные стороны в работе Кваме Килпатрика, бывшего мэра обанкротившегося Детройта, которого на днях посадили в тюрьму на 28 лет.
Полный банкрот: Как бывший мэр Детройта оказался за решёткой

Полный банкрот: Как бывший мэр Детройта оказался за решёткой
The Village нашёл положительные и отрицательные стороны в работе Кваме Килпатрика, бывшего мэра обанкротившегося Детройта, которого на днях посадили в тюрьму на 28 лет.