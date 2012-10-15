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Любимое место: Дмитрий Савицкий о ресторане «Семифреддо»
Любимое место
Любимое место: Дмитрий Савицкий о ресторане «Семифреддо»Генеральный директор радиостанции «Серебряный дождь» рассказал о компании любителей курицы и цыплят и об особой драматургии при заказе еды, которой нет в меню.
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Любимое место: Дмитрий Савицкий о ресторане «Семифреддо»
Любимое место

Любимое место: Дмитрий Савицкий о ресторане «Семифреддо» Генеральный директор радиостанции «Серебряный дождь» рассказал о компании любителей курицы и цыплят и об особой драматургии при заказе еды, которой нет в меню.

Рецепты шефов
Рецепты шефов: ЛагманБренд-шеф сети ресторанов «Чайхона 1» Шамсиддин Камалов рассказывает, как приготовить традиционный лагман.
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Рецепты шефов

Рецепты шефов: Лагман Бренд-шеф сети ресторанов «Чайхона 1» Шамсиддин Камалов рассказывает, как приготовить традиционный лагман.