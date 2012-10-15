Любимое место
Любимое место: Дмитрий Савицкий о ресторане «Семифреддо»Генеральный директор радиостанции «Серебряный дождь» рассказал о компании любителей курицы и цыплят и об особой драматургии при заказе еды, которой нет в меню.
Любимое место
Любимое место: Дмитрий Савицкий о ресторане «Семифреддо» Генеральный директор радиостанции «Серебряный дождь» рассказал о компании любителей курицы и цыплят и об особой драматургии при заказе еды, которой нет в меню.
Рецепты шефов
Рецепты шефов: ЛагманБренд-шеф сети ресторанов «Чайхона 1» Шамсиддин Камалов рассказывает, как приготовить традиционный лагман.
Рецепты шефов