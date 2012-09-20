10 изменений в парке Горького: концепция LDA Design Департамент культуры представил концепцию парка Горького, разработанную британским бюро LDA Design. В ней говорится о 10 проблемах парка и способах их решения.
10 изменений в парке Горького: концепция LDA Design Департамент культуры представил концепцию парка Горького, разработанную британским бюро LDA Design. В ней говорится о 10 проблемах парка и способах их решения.
Капков представил концепцию развития парка Горького
В парке Горького станет меньше асфальта, а всю территорию поделят на тематические зоны.
Капков представил концепцию развития парка Горького В парке Горького станет меньше асфальта, а всю территорию поделят на тематические зоны.
Интервью: Команда LDA Design о будущем парка Горького Британская студия LDA Design, приступившая к работе над новой концепцией парка Горького, рассказала о том, что будет с набережными, памятниками и парковками и как справиться с потоками людей.
Интервью: Команда LDA Design о будущем парка Горького Британская студия LDA Design, приступившая к работе над новой концепцией парка Горького, рассказала о том, что будет с набережными, памятниками и парковками и как справиться с потоками людей.
Создатели Олимпийского парка Лондона обновят парк Горького
Компания LDA Design, разработавшая концепцию Олимпийского парка в Лондоне, выиграла тендер на разработку рамочной концепции развития парка Горького.