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10 изменений в парке Горького: концепция LDA Design Департамент культуры представил концепцию парка Горького, разработанную британским бюро LDA Design. В ней говорится о 10 проблемах парка и способах их решения.

10 изменений в парке Горького: концепция LDA Design
Департамент культуры представил концепцию парка Горького, разработанную британским бюро LDA Design. В ней говорится о 10 проблемах парка и способах их решения.

Капков представил концепцию развития парка Горького

В парке Горького станет меньше асфальта, а всю территорию поделят на тематические зоны.

Капков представил концепцию развития парка Горького
В парке Горького станет меньше асфальта, а всю территорию поделят на тематические зоны.

Интервью: Команда LDA Design о будущем парка Горького
Интервью: Команда LDA Design о будущем парка Горького Британская студия LDA Design, приступившая к работе над новой концепцией парка Горького, рассказала о том, что будет с набережными, памятниками и парковками и как справиться с потоками людей.
Интервью: Команда LDA Design о будущем парка Горького

Интервью: Команда LDA Design о будущем парка Горького
Британская студия LDA Design, приступившая к работе над новой концепцией парка Горького, рассказала о том, что будет с набережными, памятниками и парковками и как справиться с потоками людей.

Создатели Олимпийского парка Лондона обновят парк Горького

Компания LDA Design, разработавшая концепцию Олимпийского парка в Лондоне, выиграла тендер на разработку рамочной концепции развития парка Горького.

Создатели Олимпийского парка Лондона обновят парк Горького
Компания LDA Design, разработавшая концепцию Олимпийского парка в Лондоне, выиграла тендер на разработку рамочной концепции развития парка Горького.