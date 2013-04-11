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Новости

Как будет выглядеть 78-метровая башня «Силуэт» в центре Москвы

Концепцией проекта занимается бюро MVRDV

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Новости

Как будет выглядеть 78-метровая башня «Силуэт» в центре Москвы Концепцией проекта занимается бюро MVRDV

«Я работаю в здании Ле Корбюзье»
Где ты работаешь

«Я работаю в здании Ле Корбюзье»Работники Росстата — о стеклянном фасаде, уникальных лифтах, пандусах и о том, что так любил архитектор

Где ты работаешь

«Я работаю в здании Ле Корбюзье» Работники Росстата — о стеклянном фасаде, уникальных лифтах, пандусах и о том, что так любил архитектор

Константин Михайлов — о недопустимости строительства высотки около Центросоюза Ле Корбюзье
Комментарий
Константин Михайлов — о недопустимости строительства высотки около Центросоюза Ле Корбюзье В «Архнадзоре» объяснили, почему новое офисное здание может навредить единственной постройке французского архитектора в Москве
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Константин Михайлов — о недопустимости строительства высотки около Центросоюза Ле Корбюзье
Комментарий

Константин Михайлов — о недопустимости строительства высотки около Центросоюза Ле Корбюзье В «Архнадзоре» объяснили, почему новое офисное здание может навредить единственной постройке французского архитектора в Москве

Архитектура

Фонд Ле Корбюзье попросил Собянина и Мединского не строить высотку у дома Центросоюза

Власти планируют сократить охранную зону постройки французского архитектора

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Архитектура

Фонд Ле Корбюзье попросил Собянина и Мединского не строить высотку у дома Центросоюза Власти планируют сократить охранную зону постройки французского архитектора

Город

На Мясницкой улице открыли памятник архитектору Ле Корбюзье

Монумент представляет собой фигуру архитектора, созерцающего чертёж проекта

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Город

На Мясницкой улице открыли памятник архитектору Ле Корбюзье Монумент представляет собой фигуру архитектора, созерцающего чертёж проекта

Город

Памятник Ле Корбюзье в Москве откроют 15 октября

Монумент установлен на Мясницкой улице

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Город

Памятник Ле Корбюзье в Москве откроют 15 октября Монумент установлен на Мясницкой улице

Город

На Мясницкой установят памятник Ле Корбюзье

Монумент откроют рядом с домом 37 на Мясницкой улице

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Город

На Мясницкой установят памятник Ле Корбюзье Монумент откроют рядом с домом 37 на Мясницкой улице

Четырёхкомнатная квартира на Остоженке с красным холодильником и медными трубами
Квартира недели
Четырёхкомнатная квартира на Остоженке с красным холодильником и медными трубамиБывшая коммуналка, переделанная в лофт, в доме 1905 года для большой семьи с тремя детьми
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Четырёхкомнатная квартира на Остоженке с красным холодильником и медными трубами
Квартира недели

Четырёхкомнатная квартира на Остоженке с красным холодильником и медными трубами Бывшая коммуналка, переделанная в лофт, в доме 1905 года для большой семьи с тремя детьми

5 дизайнерских светильников, играющих на чувстве ностальгии
Дом-музей
5 дизайнерских светильников, играющих на чувстве ностальгииПодборка дизайнера интерьеров Нади Зотовой
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5 дизайнерских светильников, играющих на чувстве ностальгии
Дом-музей

5 дизайнерских светильников, играющих на чувстве ностальгии Подборка дизайнера интерьеров Нади Зотовой

Планы на выходные: 12−14 апреля
Выходные в городе
Планы на выходные: 12−14 апреляНовое итальянское кино, «Делай Саммит» городских партизан, тексты Ле Корбюзье, фотографии Верушки, пара дней рождения, гастрономическая ярмарка и, конечно, вечеринки в числе заметных событий выходных.
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Планы на выходные: 12−14 апреля
Выходные в городе

Планы на выходные: 12−14 апреля Новое итальянское кино, «Делай Саммит» городских партизан, тексты Ле Корбюзье, фотографии Верушки, пара дней рождения, гастрономическая ярмарка и, конечно, вечеринки в числе заметных событий выходных.