Новости
Как будет выглядеть 78-метровая башня «Силуэт» в центре Москвы
Концепцией проекта занимается бюро MVRDV
Новости
Как будет выглядеть 78-метровая башня «Силуэт» в центре Москвы Концепцией проекта занимается бюро MVRDV
Где ты работаешь
«Я работаю в здании Ле Корбюзье»Работники Росстата — о стеклянном фасаде, уникальных лифтах, пандусах и о том, что так любил архитектор
Где ты работаешь
«Я работаю в здании Ле Корбюзье» Работники Росстата — о стеклянном фасаде, уникальных лифтах, пандусах и о том, что так любил архитектор
Комментарий
Константин Михайлов — о недопустимости строительства высотки около Центросоюза Ле Корбюзье В «Архнадзоре» объяснили, почему новое офисное здание может навредить единственной постройке французского архитектора в Москве
Комментарий
Константин Михайлов — о недопустимости строительства высотки около Центросоюза Ле Корбюзье В «Архнадзоре» объяснили, почему новое офисное здание может навредить единственной постройке французского архитектора в Москве
Архитектура
Фонд Ле Корбюзье попросил Собянина и Мединского не строить высотку у дома Центросоюза
Власти планируют сократить охранную зону постройки французского архитектора
Архитектура
Фонд Ле Корбюзье попросил Собянина и Мединского не строить высотку у дома Центросоюза Власти планируют сократить охранную зону постройки французского архитектора
Город
На Мясницкой улице открыли памятник архитектору Ле Корбюзье
Монумент представляет собой фигуру архитектора, созерцающего чертёж проекта
Город
На Мясницкой улице открыли памятник архитектору Ле Корбюзье Монумент представляет собой фигуру архитектора, созерцающего чертёж проекта
Город
Памятник Ле Корбюзье в Москве откроют 15 октября Монумент установлен на Мясницкой улице
Город
На Мясницкой установят памятник Ле Корбюзье
Монумент откроют рядом с домом 37 на Мясницкой улице
Город
На Мясницкой установят памятник Ле Корбюзье Монумент откроют рядом с домом 37 на Мясницкой улице
Квартира недели
Четырёхкомнатная квартира на Остоженке с красным холодильником и медными трубамиБывшая коммуналка, переделанная в лофт, в доме 1905 года для большой семьи с тремя детьми
Квартира недели
Четырёхкомнатная квартира на Остоженке с красным холодильником и медными трубами Бывшая коммуналка, переделанная в лофт, в доме 1905 года для большой семьи с тремя детьми
Дом-музей
5 дизайнерских светильников, играющих на чувстве ностальгииПодборка дизайнера интерьеров Нади Зотовой
Дом-музей
5 дизайнерских светильников, играющих на чувстве ностальгии Подборка дизайнера интерьеров Нади Зотовой
Выходные в городе
Планы на выходные: 12−14 апреляНовое итальянское кино, «Делай Саммит» городских партизан, тексты Ле Корбюзье, фотографии Верушки, пара дней рождения, гастрономическая ярмарка и, конечно, вечеринки в числе заметных событий выходных.
Выходные в городе