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Из какой воды и как делают лед в барах?
Из какой воды и как делают лед в барах? Можно ли наморозить льда для коктейлей самому и стоит ли использовать воду из-под крана
Из какой воды и как делают лед в барах?

Из какой воды и как делают лед в барах?
Можно ли наморозить льда для коктейлей самому и стоит ли использовать воду из-под крана