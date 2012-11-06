Новое место
Холдинг Perelman People откроет на Цветном бульваре ресторан «Голодный — Злой»
Открытие заведения запланировано на апрель
Новое место
Холдинг Perelman People откроет на Цветном бульваре ресторан «Голодный — Злой» Открытие заведения запланировано на апрель
Город
Филипп Миронов о новых ПатрикахКак Патриаршие пруды благодаря гастропабам и нескольким поколениям местных жителей превратились в первый модный район Москвы — в колонке Филиппа Миронова.
Город
Филипп Миронов о новых Патриках Как Патриаршие пруды благодаря гастропабам и нескольким поколениям местных жителей превратились в первый модный район Москвы — в колонке Филиппа Миронова.
Рестораны
В «Легенде Цветного» открылся Buddha-Bar
В Москве открылся первый бар международной сети Buddha-Bar.
Рестораны
В «Легенде Цветного» открылся Buddha-Bar В Москве открылся первый бар международной сети Buddha-Bar.
Интерьер недели
Офис недели (Москва): BadooОфис компании Badoo по проекту бюро Za bor в бизнес-центре «Легенда Цветного».
Интерьер недели