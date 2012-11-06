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Новое место

Холдинг Perelman People откроет на Цветном бульваре ресторан «Голодный — Злой»

Открытие заведения запланировано на апрель

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Новое место

Холдинг Perelman People откроет на Цветном бульваре ресторан «Голодный — Злой» Открытие заведения запланировано на апрель

Филипп Миронов о новых Патриках
Город
Филипп Миронов о новых ПатрикахКак Патриаршие пруды благодаря гастропабам и нескольким поколениям местных жителей превратились в первый модный район Москвы — в колонке Филиппа Миронова.
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Филипп Миронов о новых Патриках
Город

Филипп Миронов о новых Патриках Как Патриаршие пруды благодаря гастропабам и нескольким поколениям местных жителей превратились в первый модный район Москвы — в колонке Филиппа Миронова.

Рестораны

В «Легенде Цветного» открылся Buddha-Bar

В Москве открылся первый бар международной сети Buddha-Bar.

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Рестораны

В «Легенде Цветного» открылся Buddha-Bar В Москве открылся первый бар международной сети Buddha-Bar.

Офис недели (Москва): Badoo
Интерьер недели
Офис недели (Москва): BadooОфис компании Badoo по проекту бюро Za bor в бизнес-центре «Легенда Цветного».
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Офис недели (Москва): Badoo
Интерьер недели

Офис недели (Москва): Badoo Офис компании Badoo по проекту бюро Za bor в бизнес-центре «Легенда Цветного».